Tras la última intervención de Pablo Casado en la sesión de control en el Congreso, donde que mezcló todo tipo de asuntos para arremeter contra el Gobierno, El Gran Wyoming presenta en El Intermedio 'Cocina con Casado', "el programa con las recetas más arriesgadas y menos apetitosas de la televisión", en el que enseña cómo hacer una "vichyssoise de titulares con unas noticias que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se estaba debatiendo".

Así, el presentador echa en la olla del discurso del líder del PP el caso de Canet de Mar, pero también otros temas como el lenguaje inclusivo, la campaña de Consumo sobre la 'huelga de juguetes' y dibujos animados en euskera. "Lo removemos todo bien hasta que haga 'chup chup', como el cerebro de Pedro Sánchez al escuchar a Pablo Casado", resume Wyoming, que señala que esta receta "ha quedado justo como queríamos, huele mal y puede que no se lo trague nadie". No obstante, tiene una ventaja: "Si la sirves en una cena de Navidad del PP, allí no se presenta ni Ayuso".