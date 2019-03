Susana Díaz: "No voy a admitir que nadie cambie cromos, ni haga trueques con un ayuntamiento o con otro"

NO VA A CANJEAR AYUNTAMIENTOS POR LA JUNTA

La presidenta de la Junta de Andalucía explica en 'El Intermedio' que no descarta unir a su proyecto a Izquierda Unida o Podemos y desmiente que vaya a "canjear" ayuntamientos al PP por la Junta de Andalucía. Susana Díaz asegura que si hay iniciativas buenas las va a hacer suyas. Además, explica que el desacuerdo entre Podemos y PSOE no va a dificultar acuerdos en capitales como Sevilla o Cádiz, y asevera que no va a admitir "ningún trueque de nadie", de ningún partido.