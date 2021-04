José Luis Martínez Almeida no ve ninguna necesidad de hacer un cordón sanitario a Vox: "No nos planteamos. Soy alcalde con un pacto de investidura con Vox y no ha pasado nada por mucho que quieran asustar a la gente". Es más, el alcalde de Madrid pide que le digan por qué no se puede "pactar con Vox y sí con Bildu": "No estoy comparándoles, Vox me parece mucho mejor".

Wyoming reflexiona sobre cómo Almeida no tendría ningún reparo en que el PP pactar con Vox para gobernar la Comunidad: "No es ninguna sorpresa, él no tiene problemas en introducir en Madrid cosas tóxicas, ya sea la extrema derecha en el Gobierno o los coches en Madrid Central". Puedes ver su crítica completa en el vídeo principal de esta noticia.