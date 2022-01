El Gran Wyoming arranca El Intermedio con su habitual monólogo de pie en pleno plató. Esta vez, el presentador reflexiona sobre les decisiones pasadas: "Amigos, no pasa nada si a veces echamos la vista atrás y vemos que en el pasado hicimos cosas que ahora nos avergüenzas o con las que ahora no estamos de acuerdo".

"Es algo que le imagino a Rufián cuando recuerda la época en la que los lazos no era lo más amarillo y polémico que podía llevar", destaca Wyoming, que enseña una fotografía antigua de Gabriel Rufián y la compara con su imagen actual: "De hecho, aunque pasemos un mal rato al volver al pasado, muchas veces sirve para no repetir los mismos errores, en el caso de Rufián, a qué peluquería no hay que ir".