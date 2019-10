Aún quedan españoles que consideran que Franco no sólo hizo cosas malas, o al menos eso es lo que ha intentado mostrar El Intermedio, y es que la gente se ha olvidado de "lo bueno": "Con él no hubo que repetir elecciones".

"Con el caudillo sí que había libertad en España, uno podía decir lo que le diera la gana", apuntaba otro hombre. Eso sí, "siempre que no fuera contra Franco". Además, el dictador "se preocupaba de la salud de los españoles, por eso nos tuvo 40 años con el 'Régimen'".

Tampoco es que Franco fuera fascista, sino que "como era canijo", levantar el brazo "era la única manera que tenía de hacerse ver", tal y como ha expresado otro de los encuestados.

Incluso El Intermedio ha logrado 'dar' con un compañero de clase de el mismísimo dictador: "Yo fui con Franco a clase y siempre me chillaba la respuesta de los exámenes. Claro, con esa vocecilla, el profesor nunca le pillaba".

De hecho, "el generalísimo era tan generoso, que llegó a adoptar un niño extranjero, y lo trataba como si fuera un rey. De hecho, al final lo fue". Y es que, "Franco era un cachondo, tenía unos golpes... aunque ninguno como el del 36".

En realidad, tal y como ha reconocido Wyoming, todo estaba manipulado, pero no deja de ser "otro homenaje a Franco". Lo cierto es que para El Intermedio no fue nada sencillo encontrar personas que pudieran, incluso con el guion dado, hablar bien del dictador, y en este 'making of' se puede ver:

Además, El Gran Wyoming ha analizado en El Intermedio los 40 años que han pasado desde que se enterró a Francisco Franco. Desde entonces, la democracia ha evolucionado y, tal y como ha concluido, el franquismo es cada vez más débil.