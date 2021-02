Luis Bárcenas vuelve a acaparar la atención tras su declaración como testigo en la 'trama Púnica'. En su declaración, en la que no ha aportado ningún tipo de documentación al asegurar que gran parte de ella desapreció en la 'Operación Kitchen', el ex tesorero del PP ha apuntado directamente a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien está imputada en esta causa.

Bárcenas ha asegurado ante el juez que entregó en mano a Aguirre un sobre con 60.000 euros en efectivo para financiar la campaña electoral regional de 2007, que el PP ganó con mayoría absoluta. Por su parte, Aguirre ha contestado a estas declaraciones amenazando con querellarse contra el ex tesorero. "¡Mi Espe!, ¡la mujer que destapó la trama Gürtel!", destaca Wyoming, que afirma que "ella siempre dijo que era pobre de pedir": "Lo que no sabíamos era que se lo pedía a Bárcenas". Además, el presentador recuerda un vídeo de la ex presidenta en el que afirmaba que "no vale la mentira".