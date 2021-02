Cuando se cumplen 40 años del golpe de Estado, el Gran Wyoming reflexiona sobre la Transición, que compara con la reforma de una casa en la que el 23F "casi se nos vino abajo el techo por culpa de unos chapuzas a los que nadie llamó" y tras la que "hemos seguido teniendo alguna gotera".

"España no se fue a dormir un día en una dictadura y se despertó al día siguiente en una democracia. Todos aquellos elementos franquistas que copaban la política, la Justicia o el Ejército no desaparecieron de la noche a la mañana. Es más, no han desaparecido del todo", ha advertido el presentador.

"La España anterior a la reforma de 1978 todavía no ha desaparecido. A veces incluso parece que hay filtraciones en los discursos de algunos políticos", ha insistido Wyoming. Puedes ver su reflexión completa en el vídeo principal de esta noticia.