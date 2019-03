EL INTERMEDIO CIERRA POR VACACIONES

El Intermedio se va de vacaciones y lo hace de una forma muy especial. ¿Te has perdido la última temporada del programa? No pasa nada porque van a condensar los nueve meses de máxima intensidad informativa en 50 minutos. Además, la banda de Wyoming tocará en directo en el programa. ¡Esta noche, a partir de las 21:30, no te pierdas El Intermedio!