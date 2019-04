José Andrés: "Trump ni es republicano ni es demócrata, es una excepción en la política de EEUU"

AFIRMA QUE SIN INMIGRANTES SE PUEDE PARALIZAR EEUU

El chef José Andrés, que mantiene un litigio judicial con Trump por haber renunciado a abrir un restaurante en su nuevo hotel por sus comentarios racistas, explica en El Intermedio que "la América solidaria sigue estando" y que no cree que "vaya a construir el muro con México". Afirma que él debe estar en EEUU "para ser la voz de esos a los que no se les reconoce". "Quién me iba a decir que la primera vez que tengo un problema judicial con alguien iba a ser con el presidente", ha bromeado.