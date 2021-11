El Gran Wyomoing ha arrancado El Intermedio reflexionando sobre "el doble discurso", cuando lo que transmites al exterior y lo que realmente piensas entran en contradicción. Es lo que le ha ocurrido al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, que públicamente llamaba a los partidos a "no mirar las siglas" y aprobar los presupuestos autonómicos por responsabilidad, mientras salen a la luz conversaciones privadas del pasado junio en las que deja clara su intención de que los presupuestos no salieran adelante porque no le interesaba que salieran adelante en un año de pandemia, ya que podía afectar a sus presupuestos electorales.

"Su coherencia es como una sombra en Sevilla en pleno mes de agosto, muy difícil de encontrar", ha aseverado el presentador de El Intermedio, que ha lanzado un mensaje al vicepresidente: "No creo que tras una pandemia y una crisis económica sea el momento para hacer juegos parlamentarios con el dinero de todos". En este sentido, ha dado un consejo al político de Ciudadanos. Puedes escucharlo en el vídeo principal de esta noticia.

