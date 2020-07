Durante el confinamiento, El Gran Wyoming entrevistó en El Intermedio a través de una llamada Arturo Valls, quien afirmó que a Wyoming le "sienta muy bien la ausencia de maquillaje", ya que le veía "muy atractivo" desde su casa.

Un comentario que recordó a Valls el día que una señora fue demasiado sincera con él. "Me dijo que había que ver lo que hacía el maquillaje, esa sinceridad que nadie le había pedido", recordaba entre risas en el vídeo.

Además, Arturo Valls contaba cómo estaba llevando mejor el confinamiento y reconocía que le "faltaban horas": "Cuando no es un directo, es una videollamada. Estoy haciendo bicicleta con un rodillo que está conectado a un simulador. Ayer me hice la París-Suiza, y le pido a mi hijo que me vaya pegando collejas".

Arturo desvela el día que Wyoming dio la cara por él en su peor momento

En su charla con Dani Mateo en Zapeando sobre su carrera televisiva, Arturo Valls recordó en este vídeo sus inicios y su peor momento: el día que le dijeron que no valía y cómo compañeros, como Wyoming, "apostaron" por él.