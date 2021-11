Pablo Casado dice que se metió en la misa en honor a Franco por error, ¿les ha pasado a los españoles y españolas algo por el estilo? ¿se han metido donde no debían por alguna vez? El Intermedio sale a la calle para descubrirlo. "Estaba trabajando buscando clientes nuevos y sin querer me metí en un 'sex shop' y me di cuenta de que no era el lugar que estaba buscando", afirma un hombre.

Una narradora de cuentos cuenta cómo se metió en un tren que no era el suyo. La mujer quería ir a Ávila y se dio cuenta cómo el tren en el que estaba iba a Córdoba al escuchar como los pasajeros hablaban los que iban a hacer en tierras andaluzas. Puedes descubrir el resto de anécdotas surrealistas en el vídeo principal de esta noticia.

La "mala suerte" de Casado

El 'popular' afirma que desconocía que se trataba de una misa franquista. Sin embargo, en la misma puerta se cantaba el 'Cara al sol'. Dani Mateo realiza un irónico análisis en este vídeo.