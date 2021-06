Sandra Sabatés y El Gran Wyoming repasan las noticias económicas más destacadas en las 'Páginas Salmonete', donde recuerdan que este miércoles era el último día para cambiar pesetas a euros, dejando imágenes de largas colas de varias horas en el Banco de España. Una noticia que, según Wyoming, "une las cosas que más nos gustan a los españoles: dejarlo todo para el último momento y ponernos una cola cuando vemos que hay gente".

Entre quienes han apurado hasta el último día para cambiar sus antiguas monedas se encontraba una mujer que llevaba 180.000 pesetas para cambiar (el equivalente a unos 1.081 euros). Preguntada acerca de por qué había esperado tanto tiempo cambiarlas, respondía: "Porque no me hacían falta, no tenía prisa". Un "fenómeno financiero" que Wyoming define como "Reina Sofía": "hacer cualquier cosa para conseguir estar 20 años sin verle la cara al rey Juan Carlos".

Dani Mateo recuerda los indultos de los últimos 150 años

Dani Mateo protagoniza una nueva entrega de 'Siempre se repite la misma historia' para recordar que los indultos son una cosa muy antigua, que en España se lleva haciendo con "personas de todo pelaje" durante 150 años, como puedes ver en este vídeo: