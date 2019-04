LAS IMÁGENES NO MIENTEN

El Intermedio analiza la entrevista a Aznar en la que asegura que no ha "tenido relación" con Correa: "Yo no le he invitado a mis acontecimientos familiares". Wyoming no da crédito y saca a la luz el vídeo de la boda la hija de Aznar: "Correa se coló y no se limitó a ponerse ciego a canapés, se vino arriba y acabó siendo uno de los testigos de la boda".