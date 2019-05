El análisis de Wyoming sobre la actitud de Albert Rivera: "Desayuna 'Fibradanos', despierta al líder de la oposición que hay en ti"

El Gran Wyoming analiza en El Intermedio las palabras de Albert Rivera en las que afirmaba que "liderar la oposición no es un cargo sino una actitud": "Es verdad, da igual el número de escaños que tengas, liderar la oposición es una actitud, yo a veces me levanto por la mañana y grito, 'hoy me siento bien, hoy me siento líder de la oposición".

Y es que el presentador afirma que desayuna "mucha fibra" y es "muy regular" con "'Fibradanos'" porque "despierta al líder de la oposición que hay en ti".

El presentador también ha analizado el enfrentamiento político más grande de toda la historia: líder de Ciudadanos y el del Partido Popular 'sacan' las armas para combatir en el 'Duelo de centristas'

La hemeroteca le recuerda a Rivera que él también hizo "un chiste": pidió la abstención al PP para hacer presidente a Sánchez

Por su parte, Dani Mateo explica cómo fue el feo de Albert Rivera a Pedro Sánchez (con WhatsApp de por medio) tras la victoria del PSOE