El Intermedio sale a la calle para conocer qué piensan los 'love haters': "Le pido a mi familia que deje de poner velas a la virgen, que estoy mejor sola"

Los ciudadanos han aprovechado nuestro punto de desahogo, precisamente para eso, para desahogarse y despotricar sobre el día de San Valetín.

"Estoy hartísimo de San Valentin, es un invento de los centros comerciales", decía un joven que aseguraba que se estaba "comiendo la cabeza" en busca de un regalo para que luego le regalasen una "mísera caja de bombones".

Otra chica ha no ha dudado en quejase de su pareja: "Es un tiquisimiquis, nunca está la encimera lo suficientemente limpia ni el suelo lo suficientemente brillante", y ha confesado que "San Valentín es muy bonito pero la vida en pareja es una mierda". "Son muy cansinos por las redes sociales en días como hoy", se quejaba otro chico.

También a habido espacio para quienes querían reivindicar la soltería. "Le pido a mi familia que deje de poner velas a la virgen, porque yo no cambio la soltería por nada en el mundo", decía. Y no era la única. Una mujer ha confesado que se siente muy bien sola: Yo voy a hacer lo que me de la gana, que es lo que hago todos los días porque estoy sola".