Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que el nuevo hospital de pandemias, que comenzará a funcionar con sanitarios derivados de otros centros y voluntarios, es una buena noticia para la sanidad pública. "Conozco a pocos médicos que no quieran inaugurar y formar parte de este proyecto pionero", ha dicho.

Ante tales declaraciones, El Gran Wyoming le da la razón: "No hay ningún medico que no quiera participar en este proyecto pionero, el de un hospital vacío". Además El Intermedio ha conseguido 'imágenes en exclusiva' de cómo los sanitarios han hecho cola para ser los primeros en trabajar en un hospital que no tiene ni retretes.