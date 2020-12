España ya se está preparando para comenzar con las vacunaciones masivas de la población. El Gobierno ya ha autorizado la compra de más de 73 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus con las que se pretende vacunar a casi 37 millones de ciudadanos. La vacunación será gratuita pero no tendrá carácter obligatorio.

A pesar de ello, el Gobierno ha pedido a la ciudanía que no se relaje, un mensaje al que se ha querido sumar El Gran Wyoming, quien no ha perdido la oportunidad de pronunciar unas alentadoras palabras. "No lancemos las campanas al vuelo, no nos relajemos, pero cada vez es más evidente que esta pandemia acabara que podréis salir a la calle sin mascarillas", ha dicho. Añadiendo que, en ese momento, "echaréis la vista atrás podréis valorar el hecho tan histórico como traumático que vivisteis, verme aparecer en pantalla con mis camisas estampadas".