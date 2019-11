José Luis Jacas es un jubilado que, a sus 66 años no puede hacer frente a la deuda que acarrea con su suministro de electricidad. José Luis forma parte del millón y medio de españoles que no puede pagar sus facturas, una cifra que ha publicado la Universidad de Barcelona.

Más de un 8% de las familias españolas se encuentran en esta situación, y José Luis es uno de los afectados: "Me cuesta mucho, con la pensión que recibo, poder hacer frente a los gastos de un hogar. Aunque vivo solo, procuro ser muy austero", ha reconocido a El Intermedio.

Jose Luis tiene una deuda acumulada con dos empresas energéticas que alcanza los 1.500 euros, aunque la ley catalana le permite subsistir sin que le corten los suministros.

El afectado ha asegurado que pone la lavadora nada más levantarse, al igual que planchar su ropa, puesto que "son horarios más económicos": "Aun así no consigo bajar la factura de 50 euros".

En 2014 José Luis sufrió un corte de luz, agua y gas, lo que, ha reconocido, le afectó económica y anímicamente: "Te encuentras hecho una piltrafa, te das cuenta de que no se puede vivir sin luz ni agua. El desespero, las noches llorando, el sentir que has llegado al final de tu vida y que no ha valido para nada todo lo que has hecho en ella".

En todo el tiempo que estuvo sin suministro eléctrico, José Luis se aseó en casas de amigos y baños públicos: "Eso es lo peor que puede pasar un ser humano, vivir sin luz y sin agua", ha zanjado.

