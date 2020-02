Una de las primeras iniciativas legislativas que ha lanzado el Gobierno ha sido el inicio de la tramitación parlamentaria de la ley de Eutanasia. De aprobarse, España se convertiría en el cuarto país de Europa y el sexto del mundo en despenalizar la muerte digna.

"Sin duda una gran noticia. Nadie debería estar obligado a vivir cuando el sufrimiento convierte la vida en una carga intolerable", ha espetado El Gran Wyoming, que ha asegurado que "la aprobación de esta ley debería ser motivo de orgullo y alegría para todos, independientemente de su ideología".

Uno de los casos más sonados de los últimos años ha sido el de Ángel Hernández. Él tuvo que ayudar a morir a su mujer por la falta de medios para acabar con su sufrimiento y acto seguido contactó con El Intermedio. La ayudó a morir habiéndolo consensuado con ella y el principal motivo, explica, porque se habían conocido en octubre, cuando Gonzo entrevistó a la pareja, y porque "tenía mucha confianza" en el periodista.

"Había que distribuirlo a los medios", explica Ángel, porque "todo lo que gráficamente no se hace, no existe, te pueden decir que no es cierto". Esta estrategia la comentaban y discutían juntos María José y Ángel, y grabaron los vídeos los distribuyeron a los medios para concienciar: "Hay que divulgarlo".

Para ellos, esto ha sido su manera de poner un granito de arena, "una acción para mover conciencias" y que María José no fuese "una fallecida más". Además, Ángel reconoce que dilató el momento: "Confiaba en que la eutanasia iba a ser aprobada, pero al disolver la Cámara porque iba a haber unas nuevas elecciones, pensé que ya no había nada que hacer".