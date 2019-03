"El currículum de Fátima Báñez es un eufemismo de 'no he tenido un trabajo en mi vida'"

DANI MATEO SOBRE LOS DATOS DE LA EPA

El número de desempleados aumenta según la EPA. Uno de cada cuatro españoles está en paro, más del 25%. Fátima Báñez no es clara con los datos y los maquilla. Es más, utiliza la palabra ‘moderados’ para hablar de los parados. Dani Mateo repasa su currículum "un eufemismo de 'no he tenido un trabajo en mi vida'".