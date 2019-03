¿Cuál puede ser el próximo lema feminista del PP?, Wyoming lo descubre

El Partido Popular es la formación que se ha mostrado más reticente a la huelga feminista del 8M. Pablo Casado, acompañado de varias candidatas del partido ha presentado en Génova un acto alternativo para el 8M. Tendrá lugar en el mismo Día de la Mujer para las candidatas de las autonómicas y municipales de mayo, y tendrán su propio manifiesto.

El líder de la formación ya ha explicado el lema elegido: "Nosotros no solo hablamos por ti, no hablamos por las mujeres, no queremos representar a todas las mujeres, no queremos colectivizarlas, queremos representar a todas las mujeres de España".

"¿No hablamos por las mujeres? y eso lo dice un hombre que tiene un micrófono y a su espalda una veintena de mujeres escuchándole en silencio", apunta el presentador. "Le ha debido de parecer una buena idea fantástica reivindicar el feminismo tal y como ellos lo entienden, con esta imagen tan moderna y progresista", protesta Wyoming, y se hace una idea del que puede ser su próximo lema: "Al ritmo que va Pablo Casado creo que ya tiene el lema para el próximo 8 de marzo: 'Calladita estás más guapa'".

Además, Dani Mateo desmonta los argumentos que utiliza Isabel Díaz Ayuso en contra del aborto y recopila las razones que ha dado para justificar el no ir a la huelga del 8M.

Con motivo del 8M, Rozalén y Wyoming han emocionado a todos los espectadores cantando 'La Puerta Violeta', un verdadero himno contra la violencia machista.