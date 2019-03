Estos son los 'Peaky Brexit', los tipos "más peligrosos" de las islas británicas

Se comportan como mafiosos pero ante todo son ingleses, "ellos no te mandan a dormir con los peces sino algo peor, a cenar 'fish a chips'", según asegura Wyoming. Son el grupo que más daño hace al Reino Unido, aun que con una excepción: "Siempre que no vuelva 'One Direction'".

Nigel Farage no podía faltar. El exlíder del UKIP fue clave en la campaña a favor de la salida de la UE. Tras abandonar el UKIP fundó el partido del Brexit, para presionar al Gobierno británico a efectuar un Brexit lo más duro posible, aunque a pesar de ello mantiene su acta de eurodiputado, y ha anunciado que pretende cobrar su pensión cuando deje la cámara.

"Nigel Caradecementos Farage" es el líder con más agallas dentro de los 'Peaky Brexit', no se puede negar que es un genio político, porque según ha explicado El Gran Wyoming, él entendió "la conocida máxima cuando peor, mejor para todos, y cuando peor para todos mejor para mí el suyo beneficio político".

Un paso mas allá ha ido el conocido multimillonario James Dayson, fabricante de aspiradoras. Tras defender el Brexit, Dyson se ha llevado su multinacional de Inglaterra a Singapur, algo que no ha sentado nada bien a Wyoming: "Así se las gasta James aspiro y me piro Dayson".

Y otras dos personas más forman parte de la conocida banda de los 'Peaky Brexit', unos tipos que convencieron a los ciudadanos para que votaran a favor de salir de la Unión Europa y "que ahora se aprovechan del caos generado": "Sin duda ejemplifican el verdadero sentido de la flema británica, es verles y a más de un ciudadano le entran ganas de escupirles en la cara".

