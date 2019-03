Antonio Miguel Carmona: "Manuela Carmena y yo no hemos concretado nada de nada"

ÚNICAMENTE HA HABIDO UN ACERCAMIENTO

El candidato a la alcaldía de Madrid por el PSOE, Antonio Miguel Carmona, conecta vía telefónica con 'El Intermedio' para hablar de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas y aclarar las pretensiones de negociación que tiene el PP con el PSOE. Carmona niega que vaya a pactar con el PP y no deja claro que vaya a pactar con Ahora Madrid. "He hablado con Carmena y no hemos concretado absolutamente nada", asevera.