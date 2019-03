Alfredo Pérez Rubalcaba: "Propongo un acuerdo para convivir juntos con una nueva Constitución"

TRAS LAS ELECCIONES CATALANAS PROPONE "DIÁLOGO Y ACUERDO"

El exlíder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba visita El Intermedio para hablar del asunto catalán. El exsecretario general del PSOE cree que la polarización de la sociedad "no es irreversible" pero asegura que "ha habido unas elecciones que ha mostrado que la sociedad catalana está dividida en dos", un bloque independentista y otro que no tiene un proyecto "muy claro". El socialista piensa que "no se puede prescindir del resultado de las elecciones y olvidar que un 48% de catalanes que quieren irse de España". Tras esta situación, Rubalcaba propone el dialogo y el acuerdo. "España lo que tiene que decir a Cataluña es 'estamos dispuestos a reformar la Constitución para seguir viviendo juntos'", pero con unas "líneas rojas".