“Los chavales estaban entregados y han sido los mejores cronistas”

La periodista Ana Cañil, quien ha cubierto a través de la red social la última noticia relacionada con Luis Bárcenas, asegura que era la primera vez que llevaba una labor periodística en Twitter. “Me lo he encontrado por sorpresa”, comenta en ‘El Intermedio’.

Cañil se enteró de que un tipo había entrado en la casa de Bárcenas armado buscando los pen drive del extesorero porque “pasaba por la acera de enfrente y estaba el portal lleno de gente”. La periodista ha preguntado a un vecino de la zona quien enfadado comentaba que no dejaba de entrar y salir gente del piso del popular.

Ana confiesa que ha sido gracias a los “chavales” que salían de clase por quienes se han enterado de lo ocurrido. “Estaban entregados y han sido los mejores cronistas”.

Cuenta que enseguida ha venido el SAMUR, han cortado la calle y los vecinos estaban molestos. “La gente en el barrio estaban bastante enfadados”. Mientras Wyoming enseña la foto del momento en que la policía sacaba al agresor, la periodista explica que su salida ha sido muy rápida, de ahí la calidad de la foto aunque bromea con el presentador: “Soy una pésima tuitera y soy una pésima fotógrafa. Lo mío es la pluma”.

Cañil pasaba por la calle y comenta que están acostumbrados a no tener nada que contar en el momento. “Aquello era la calle y he encontrado a unas vecinas estupendas y a unos chavales fresquísimos que lo contaban. Han sido mejor las crónicas de la gente que lo que yo he escrito”, confiesa.