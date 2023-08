Thais Villas preguntaba a varios niños si colaboraban en las tareas de casa y algunos señalaban que ayudaban a sus padres en la cocina o haciendo las camas pero otros reconocían que les costaba un poco. Diego confesaba que le tenían que repetir que recogiera sus juguetes hasta tres veces para que lo hiciera, aunque lo de barrer lo veía complicado: "Me saca como una cabeza la escoba".

Mario admitía que, en su caso, los juguetes tardaban en recogerse: "Algún día digo, esto es insoportable y me pongo a recoger". "¿Cada cuánto hay que lavar unas sábanas? ¿Y las toallas?", les preguntaba Villas, a lo que Diego contestaba: "Pero si te limpias las manos cuando las tienes mojadas de agua no hará falta limpiarlas".

María estaba convencida de que las tareas del hogar eran "todas una mierda" y le contaba a la periodista lo que pasaría cuando, en el futuro, no viviera en casa: "Mamá me lo gritará por el teléfono, así que si me quiero librar de ella, no me queda otra". Inés, por su parte, destacaba el enorme esfuerzo de sus padres: "Son muy trabajadores, hacen mucha tarea para tener la casa limpia, criarnos a nosotras, hacen demasiado trabajo".