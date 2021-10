"Amigos, hace ya una década que ETA dejó de existir, poner fin a esos más de 50 años de terror es una noticia buena para todos", destaca El Gran Wyoming desde el pico de la mesa de El Intermedio, desde donde reflexiona sobre cómo ha cambiado la vida de los españoles desde entonces.

"En muchos aspectos esta ha sido la década prodigiosa, y aunque queda mucho camino por recorrer han sido diez años de cambio y renovación, aunque parece que no para todos", señala el presentador, que afirma que "el PP sigue agitando el fantasma de ETA para desgastar al Gobierno". Wyoming también señala que no solo debe renovarse el PP sino también la izquierda abertzale, que debería empezar por renovar a su líder, Arnaldo Otegi, que se permite hacer declaraciones que no facilitan tender puentes".