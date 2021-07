Durante esta temporada de El Intermedio, El Gran Wyoming se desplazó en varias ocasiones al pico de la mesa del plató para reflexionar sobre los temas más relevantes de la actualidad. En este vídeo, el presentador analizó el lema electoral de Isabel Díaz Ayuso: 'Libertad'. "Está claro que Ayuso ha encontrado su palabra fetiche, 'libertad'", señaló Wyoming, que lanzó una pregunta: "¿A qué clase de libertad se refiere?, porque para ella parece que ser libre en Madrid se refiere, por ejemplo, a ir a los toros".

Además, Wyoming reflexionó sobre todas esas personas que igual no pueden ser tan libres como quisieran: "¿Son libres el 80% de los jóvenes madrileños que no pueden emanciparse por no poder pagar los altos precios del alquiler? ¿Son libres los ciudadanos de la cola del hambre?". Puedes ver su análisis al completo en el vídeo que acompaña a estas líneas.

(*) Este verano en laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la temporada de El Intermedio.