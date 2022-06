El Gran Wyoming ha reflexionado sobre la inviolabilidad del rey tras escuchar las declaraciones de Pedro Sánchez al respecto durante sus cuatro años de mandato como presidente del Gobierno. El presentador de El Intermedio ha recordado que "manteniendo la inviolabilidad lo fiamos todo al buen hacer del rey": "Ahora mismo Felipe VI si quisiera podría coger un coche diésel contaminante conducir por todo el centro de Madrid echando humo, aparcar en mitad de la gran vía parando el tráfico, entrar en un gran almacén, robar todos los pijamas de Harry Potter y nadie podría recriminarle nada", ha asegurado.

"Obviamente el rey no va a hacer nada de esto", ha remarcado Wyoming, recordando que "no podemos fiarle todo a la confianza": "Tampoco podíamos imaginar que un rey cobrara millones de euros en comisiones ilegales, no declarara a Hacienda o ocultara una fortuna en paraísos fiscales, y acabó pasando sin ningún tipo de consecuencia judicial". Así, ha querido lanzar un mensaje al presidente del Gobierno que puedes escuchar en el vídeo principal de esta noticia.