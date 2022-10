En su monólogo con el que arranca El Intermedio, El Gran Wyoming comienza hablando de la torre de Pisa, un monumento cuyo "mayor éxito es también su condena": un problema en sus cimientos. Una situación que el presentador considera una metáfora de lo que ocurre en el Consejo General del Poder Judicial, donde hoy ha dimitido su presidente, Carlos Lesmes.

"Ha tardado cuatro años en tomar medidas, debe ser que por eso le nombraron máximo representante del órgano judicial de este país y no lateral derecho del Real Madrid, porque de velocidad no va especialmente sobrado", ironiza Wyoming, que reflexiona sobre el acuerdo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de que "tienen que llegar a un acuerdo" en la renovación del Consejo General del Poder Judicial: "Es una anomalía democrática, un país no puede permitirse llevar cuatro años con la renovación de la Justicia bloqueada", afirma. "El poder judicial es uno de los pilares del Estado y, al igual que en la torre de Pisa, si los cimientos fallan, todo colapsa", sentencia en el vídeo sobre estas líneas.