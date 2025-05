La reacción de Wyoming al verse dando un mitin a unas vacas: "Alvise empezó con un público similar y ahí le ves"

Sandra Sabatés arranca El Intermedio con una sorpresa para Wyoming: "Enhorabuena por el acto que has protagonizado este fin de semana, que no has dejado indiferente a nadie", le comenta la presentadora.

Wyoming, sin embargo, no tiene ni idea de a qué se refiere: "A ver si me estás confundiendo con Bertín", ironiza antes de que Sandra le muestre un vídeo, que se puede ver sobre estas líneas, en el que el presentador le da un 'mitin' a unas vacas: "Tú siempre has creído en mí y sabes que te voy a poner un piso en la Castellana", le llega a prometer a una de ellas.

"Es totalmente falso eso de que aburres a las ovejas, porque a las vacas está claro que también", afirma Sandra, mientras que Wyoming le responde que "Alvise empezó con un público similar y ahí le ves, de eurodiputado".