Isma Juárez ha salido a la calle para preguntar a los españoles si son realmente felices. Además de encontrarse con una mujer que asegura que lo que le falta para alcanzar la felicidad completa es "un hombre estupendo, más que el que tengo" y un hombre que es capaz de transmitir la felicidad a los demás, el reportero de El Intermedio ha podido hablar con Navi, un chico que dice ser "un 8" de feliz.

Navi cuenta a Isma que le va bien a nivel económico, que va a pasar "todo agosto de vacaciones", que tiene una empresa, coche propio que puede entrar al centro de Madrid y casa en propiedad. Sin embargo, a nivel sentimental afirma que "está un poco apagado". Juntos han buscado a una persona que sea menos feliz que él para contagiarle un poco de la suya, aunque solo encuentran chicas que son aún más felices.

Así encuentran a Eva, una chica que explica que es "súper feliz", si bien comenta que le estresa "la economía" y que tiene "cuatro viviendas", momento que aprovecha para desvelar que es novia de Navi: "Eres un cabrón, primero me has dicho que estabas mal en el amor y luego me has presentado a tu pareja, ¿tú que querías conseguir?", le pregunta un sorprendido y 'troleado' Isma.