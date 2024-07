En un programa pasado de El Intermedio, Isma Juárezse desplazó hasta Pozuelo de Alarcón, el municipio con mayor renta per cápita de España.El reportero habló con sus vecinos tras conocer que el número de contribuyentes ricos había crecido, según los datos de la Agencia Tributaria.

Mientras recorría el municipio madrileño, Isma Juárez se encontró un Tesla aparcado. "¿Esto es un Tesla?, vamos a hacer guardia hasta que llegue el rico, le voy a saludar para que no se piense que se lo quiero robar", explicaba el reportero, que no podía evitar asombrarse al ver cómo al llegar el dueño del automóvil, la puerta del coche se abría sola: "¡Hostia, ahí hay dinero!".

Sin embargo, el dueño del Tesla afirmaba a Isma Juárez que no era rico, algo que el reportero no podía creer. "¿Por qué los ricos nunca se definen como ricos?", preguntó Isma Juárez a al vecino de Pozuelo de Alarcón, al que insistió: "¿Si usted no es rico, yo qué soy?".

