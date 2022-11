Este domingo se ha celebrado en Madrid una manifestación a favor de la sanidad pública y en las calles pudo verse a manifestantes tirando de pancartas contra Ayuso, pero también hemos podido ver al "PP tirando de manual", señala Dani Mateo, que descubre que se trata del 'Manual del PP para tapar manifestaciones tochas contra ellos'.

Según explica el catalán, la primera lección es "La perspectiva es la clave", por eso Almeida impidió a los periodistas gráficos acceder a la azotea del Ayuntamiento con sus cámaras, así que se "vieron obligados a hacer las fotos con el móvil". Pero este manual tiene otro punto importante, "Que no haya imágenes": "Por eso el consistorio decidió que la manifestación era un buen momento para apagar todas las cámaras de tráfico justo en las calles por las que transcurría la protesta".

Esto Almeida lo ha justificado asegurando que fue una petición de la policía para "preservar la intimidad y el honor de las personas". Y, es que, no vamos a ser "malpensados" con el alcalde, seguro que "cuando apagó las cámaras no quería ocultar el enfado de los sanitarios, claro que quiere que se les vea, si no ¿Por qué les iba a poner una webcam a todos en las consultas?".