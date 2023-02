Andrea Ropero ha podido hablar con Sandra, una chica de 16 años que lleva más de dos en tratamiento y que es una de los muchos adolescentes españoles que hoy en día sufre problemas de salud mental. La joven recuerda que a finales de 2020 empezó a no querer salir de casa, tener problemas de alimentación y sentir ansiedad por los exámenes: "Lo estaba empezando a pasar muy mal y creo que nadie lo sabía en ese momento". Explica que en aquellos momentos hacía natación y "empecé a saltarme comidas y me comparaba el cuerpo con mis compañeras": "La enfermedad te dice que tu cuerpo no es aceptado por el resto del mundo ni por ti", comenta.

Rocío, su madre, cuenta que al principio "lo asociamos a la adolescencia, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que era algo más". asegura que "llegó a un punto de prácticamente no ingerir alimento": "Nos decía que se quería ir de este mundo", recuerda la madre, que denuncia la falta de recursos en la sanidad pública: "Nadie nos ha guiado, hemos tenido que hacerlo todo por lo privado".

Sandra explica que, finalmente, en 2021 se intentó suicidar: "No pasó nada físicamente, pero sí mentalmente". Por ello fue ingresada 13 días en el área de psiquiatría, lo que para ella fue "una experiencia muy dura". A partir de ese momento comenzó a tomarse la medicación regularmente y hoy en día afirma sentirse mucho mejor. Por ello, en el vídeo sobre estas líneas manda un mensaje a aquellos adolescentes que puedan encontrarse en su situación: "No están solos, hablando se consigue muchísimo. Tu cabeza te dice que vas a estar así para siempre y no es verdad".