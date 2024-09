La empresa Altri pretende construir en Palas de Rei, en Lugo, una megafábrica de celulosa. En contra de este proyecto están desde gran parte de los vecinos a asociaciones ecologistas. Andrea Ropero se ha trasladado hasta la población gallega para conocer como podría llegar a afectar este proyecto a la zona. La reportera charla con Marta Gontá, portavoz de la plataforma Ulloa Viva, la plataforma principal detrás de las protestas contra Altri.

La macrocelulosa se nutre de eucalipto y, a pesar de que la Xunta de Galicia asegura que hay suficientes para cubrir las necesidades de Altri, esto no es así. Como indica Gontá, "la Xunta está obviando que en Asturias está Navia, que está consumiendo el eucalipto del norte de Galicia y va a seguir necesitando Eucalipto para que su fábrica funcione". "Solo hay dos posibilidades, o dejas a Navia sin eucalipto o plantas más... y todos sabemos que Navia no se va a quedar sin".

El peligro de plantar estos árboles es que es pirófito, es decir, "en el momento que hay un incendio es muy difícil pararlo porque se expande rápidamente y si no hay árboles autóctonos o una orografía que te ayude no puedes pararlo", expone Marta. Gontá considera que la Xunta ha puesto "una alfombra roja" a la empresa. "No cumplía los requisitos que se necesitaban para instalarse y lo que ha hecho la Xunta es declararlo proyecto industrial estratégico para que no sea necesario que cumpla esas leyes", indica. "Que vengan a tu tierra, a expropiarlo, es fuerte", añade.

La plataforma ha presentado 23.000 alegaciones al proyecto pero sus protestas se siguen desoyendo. "Hay algo que da igual cuál sea tu partido que te va a afectar", expone, "la chimenea de esta fábrica emitiría 8.754 kilos de gases contaminantes y eso tiene un efecto en la salud de las personas". Además, también va a afectar a la calidad del agua del río Ulla del cual beben 11 concellos.

"Nos siguen desoyendo porque están del lado del dinero y no tenemos 1.000 millones para invertir", afirma Marta. La empresa, además, ha manifestado que la zona en la que pretenden instalar la fábrica es una zona deprimida en la que se vive mal. "Además tienen la poca vergüenza de escribir que el 25% de los vecinos de Palas de Rei somos analfabetos", expone, indignada, Gontá. "Los invitamos a que vengan, les enseñamos la zona y podrán entender que es lo que estamos protegiendo", concluye.