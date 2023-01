Andrea Ropero somete a El Gran Wyoming a su tradicional baño de realidad en el plató de El Intermedio, donde la periodista lee al presentador los mensajes que llegan de los espectadores. Esta vez, Ropero lee un tuit de un espectador a raíz de un error del presentador al hacer un chiste sobre Flos Mariae, el grupo viral de hermanas católicas, poniendo una canción de su escisión, Mariah's Pop.

El espectador pregunta a Dani Mateo cómo es posible que no haya informado a Wyoming de que Flos Mariae se ha separado. "Dani Mateo, ¿por qué llevas una semana mandándome chistecitos de Twingos y Casios y no me informas de las rupturas que sí me importan?", pregunta Wyoming a Mateo, que responde que sí le había informado: "Es que no me haces ni 'Casio'". "No te piques", afirma el presentador a Dani Mateo, que responde: "No puedo 'con twingo', amigo". Puedes ver el divertido momento en el que ambos charlan con frases en referencia a la canción de Shakira y Bizarrap con dardos a Gerard Piqué en el vídeo principal de esta noticia.