Según un estudio realizado en Estados Unidos, las películas navideñas mejoran la salud mental. Por ello, El Intermedio ha querido contribuir con su propia producción a la alegría que desprenden estas fechas: 'Christmas Love', una 'cinta' que promete "una historia de Navidad muy navideña para los amantes de la magia... de la Navidad".

Cristina Gallego es una mujer que abandona Nueva York por "Delaware de arriba" para montar un "negocio genérico super cuqui en el que se empañan las ventanas cada vez que nieva". Dani Mateo, el hombre de "profesión genérica de tío rudo, pero sensible", que le ayuda a cambiar la rueda del coche. No tardan en vivir un mágico romance, hasta que ella descubre que él es catalán: "Mi ex me rompió el corazón, pero es que tú vas a romper España", comenta enfurecida Cristina en el vídeo sobre estas líneas.

Sin embargo, la magia de la Navidad consigue reconciliarlos brevemente, hasta que vuelven a tener un encontronazo, en esta ocasión por la prohibición de fumar en las terrazas: "Bien que te gusta el humo de la chimenea cuando me paso todo el día encendiéndola", le reprocha Mateo antes de que los dos terminen cantando un villancico antinavideño: "Que pasen pronto las navidades, no pasa un día sin que te enfades, me muero si ceno con tus padres, diles que tengo gripe A".