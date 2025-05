Pascale Coissard, coordinadora de emergencias de MSF Gaza: "Estamos a un nivel que nunca habría imaginado que pudiera existir"

La ayuda a la Franja de Gaza llega a cuentagotas. Los cooperantes que se encuentran en la zona deben lidiar, diariamente, con estas carencias para poder llevar a cabo un trabajo fundamental. Andrea Ropero ha tenido la oportunidad de conectar con Pascale Coissard, coordinadora de emergencias de Médicos sin Fronteras en Gaza.

No es la primera vez que la coordinadora trabaja en Gaza. Como explica, "la primera vez que entré en Gaza fue en diciembre de 2023 y pensaba que esto era un infierno pero, esto es mucho peor". "Hay que añadir luto, cansancio, hambre, más bombardeos, más destrucción y más desesperación", añade, "estamos a otro nivel que nunca habría imaginado que pudiera existir".

En cuanto a su día a día, Coissard indica que no pueden planificarlo. "Nos levantamos, si hemos dormido, e intentamos enterarnos de qué ha pasado y los lugares que están seguros para poder ir", indica. Una de las grandes problemáticas que sufren es la falta de medicinas debido al bloqueo de Israel. La cooperante indica que hacen lo que pueden con lo que tienen.

"Nos empiezan a faltar muchos medicamentos y no tenemos el mejor tratamiento para casi ninguno de nuestros pacientes pero, hacemos lo que podemos", explica. La cooperante indica que ya han tenido rupturas de ciertos medicamentos lo que les ha llevado a prever que no podrán tratar a pacientes con ciertas patologías. "Los cuatro camiones que nos han entrado algo nos va a aliviar pero, no es para nada suficiente después de un bloqueo de casi tres meses", se lamenta.