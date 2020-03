Pablo Ibarburu acude al acto organizado por Vox en Vistalegre el 8 de marzo. Allí el 'Enviado especialito' de El Intermedio charla con algunos simpatizantes del partido. "Soy femenina. Nunca ha habido ni un solo señor que me haya forzado ni obligado a nada", afirma una de las asistentes. "Las que se han prestado a algo se han prestado libremente a insinuaciones", añade.

Asegura que ha recibido "propuestas de señores, siendo incluso presidentes de la empresa en la que trabajaba, y les he dicho que no". Así, para esta simpatizante de Vox hay que hablar de "educación y respeto" y no de "tonterías" y no ve necesario la existencia del Ministerio de Igualdad.

"Irene Montero se ha ganado tener una estatua. Es la mujer que más está contribuyendo a la lucha del coronavirus, está apartando a los hombres de las mujeres. Está adoptando medidas del Ministerio de Sanidad", afirma esta mujer ante las cámaras de El Intermedio.

Otros momentos destacados

Pablo Ibarburu se desplaza como el 'Enviado especialito' de El Intermedio al Congreso de Vox del 8 de marzo, Día de la Mujer, para hablar con sus votantes sobre el feminismo. En este vídeo puedes ver sus 'confesiones'.

Además, una mujer carga duramente contra las mujeres que abortan: "Son todas unas asesinas". La militante de Vox asegura que no debería existir el día de la mujer porque, en su opinión, "hay igualdad, totalmente" y se muestra "a favor de la gente de bien, de la unidad de España y en contra del aborto".

El Gran Wyoming se indigna en El Intermedio tras escuchar las palabras de Santiago Abascal cargando contra el movimiento feminista y calificando a algunas ministras de "locas de odio": "Quieren arrebatarnos a nuestros hijos".