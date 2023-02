Esta semana Pablo Casado vuelve a estar de moda y, por eso, en El Intermedio quieren dedicarle una de las clásicas canciones de Camilo Sesto. Para ello, Raúl Pérez se convierte en el artista en el vídeo principal de esta noticia.

"Siempre llevaré en el corazón el puñal que ella me clavó por denunciar la corrupción, yo solo quise investigar al hermano de esta señora y entonces me llegó la hora", son solo algunas de estas frases de la mítica canción de Camilo Sesto versionada en Pablo Casado. "Ya no puedo más, voy a destapar a toda esta escoria...", arranca el estribillo.