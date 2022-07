Un 33% de los adolescentes pasa demasiado tiempo en internet y redes sociales. De hecho, más de un 31% pasa más de 5 horas al día en internet, una cifra que aumenta hasta en el 50% los fines de semana. Un exceso en el uso de la tecnología, que la OMS todavía no considera como una adicción, aunque sí advierte de un serio problema de salud pública.

Por este motivo, y para conocer de primera mano cómo condiciona la tecnología la vida de los adolescentes, Andrea Ropero entrevista a tres jóvenes de 4º de la ESO, que reconocen que el móvil es imprescindible en sus vidas: "Me robaron el móvil y no sabía qué hacer. No me enteraba de nada", reconocía una de las entrevistadas.

También son conscientes de las partes más negativas de iniciarse en el mundo de las redes sociales tan pronto: "He visto comentarios obscenos a amigas", comenta el chico, que descubre la "nueva moda de Instagram" y que consiste en crear una cuenta falsa de un barrio para subir fotos de menores e insultarles. Puedes ver la entrevista al completo a estos adolescentes, en el vídeo principal de la noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.