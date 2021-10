¿Está más cercana la vuelta del rey emérito a España si la Fiscalía archivas diligencias? La periodista Carmen Enríquez, especializada en Casa Real, cree que no. "La dificultad del regreso no se ha resuelto y tampoco se resolvería con el archivo de las diligencias", ha explicado.

"Llegó un momento en el que era imposible que el rey Juan Carlos se mantuviera en la Zarzuela, porque además de ser la residencia de la familia es la sede de la Jefatura del Estado, pero tampoco le pueden impedir que vuelva", ha asegurado la periodista, que apunta que, una cosa es que sus actuaciones sean "reprobables, opacas y poco ejemplares, y otra cosa es que eso constituya material suficiente como para abrir una causa judicial".

Además, apunta a que "hay mucha gente en este país que no está conforme con que el rey Felipe VI aconsejara al rey Juan Carlos I que se fuera porque era incomodo que se mantuviera en la sede de la jefatura del estado". Con todo, cree que lo mejor sería que se quedara a vivir fuera de España: "El problema no deja de existir pero no lo tienes tan cerca", ha considerado.