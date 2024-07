En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villasse trasladó hasta un colegio para hablar con los niñas y las niñas sobre higiene personal. ¿Qué importancia le dan los niños a la higiene personal? ¿Cada cuanto se lavan las manos, los dientes, o se duchan? "Si no te duchas hueles mal y no quieres apestar a la gente", afirmó Alicia en el vídeo principal de esta noticia, donde su compañero Enzo destacó que ducharse "es bueno para la piel y si tienes dolor de cabeza te lo quita".

Preguntados sobre el momento de la ducha, los pequeños fueron de lo más sinceros. Y es que aunque confesaron que se solían duchar un día sí y otro no, Daniel detalló, incluso, que algunos días se lavaba "el culo" y otros se duchaba entero. "Por ejemplo, los lunes, miércoles y viernes, culo; los martes y jueves me lavo entero", insistió el niño a Thais Villas, que no podía contener la risa ante la confesión del pequeño.

Por su parte, su compañera Irene confesaba que podría pasar "una semana entera" sin ducharse, mientras que en el caso de Simón podría llegar a "un mes". Por último, Alicia confesó que le gustaba que la cronometren cuando se ducha, e, incluso, desveló que su récord era "un minuto con tres".

