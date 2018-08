LA SOCIÓLOGA HABLÓ DE UNA NUEVA CLASE SOCIAL EMERGENTE: "EL CUIDATORIO"

Sandra Sabatés entrevistó en Mujer tenía que ser a Ángeles Durán, primera mujer que estudió el trabajo no remunerado de la mujer para El Intermedio. "Se me revuelven las tripas cuando tengo que usar la palabra 'inactiva' para describir a una mujer con una jornada laboral que ningún colectivo aceptaría", afirmó Durán sobre el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar.