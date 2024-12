Una mujer, que cocina para toda su familia en Navidad: "El año pasado me puse en huelga y me fui a Benidorm"

El Intermedio sale a la calle para hablar con los españoles sobre las próximas cenas de Navidad. Sin embargo, para ser lo más sinceros posibles, el equipo les ha dado unas 'máscaras' para no desvelar su identidad. Una mujer afirma que antes hacían todas las comidas y cenas de Navidad en su casa, pero ya no. "Desde hace un tiempo he decidido que no porque estaba cansada", explica la mujer, que desvela que el año pasado en Nochevieja se fue a Benidorm porque se puso "en huelga de trabajo".

Por otro lado, otra mujer desvela que pasará la Navidad en una finca con su familia. Sin embargo, confiesa que su cuñado "es un poco plasta": "Lo ponemos siempre en la esquina por si cuando se separen recortamos la foto".