Una mujer, sobre su cuñado en la cena de Navidad: "Lo dejamos en la esquina para recortarlo de la foto cuando se separen"

Ya casi está aquí la Navidad, y con ella las siempre temidas cenas de familia. En una nueva edición de 'Secretos ibéricos', El Intermedio sale a la calle para dar la oportunidad a los españoles de decir lo que realmente piensan bajo el anonimato de las pelucas y las gafas horteras.

Una mujer asegura en el vídeo sobre estas líneas que "antes hacíamos todo en mi casa, pero desde hace un tiempo he decidido que no porque estaba cansada". "Me da pereza", confiesa la entrevistada, que desvela que el año pasado en Nochevieja "me fui a Benidorm porque me puse en huelga de trabajo".

Además, manda un mensaje a su familia de cara a estas fiestas: "No protestéis, conformaros con lo que hay, porque los niños no se quejan y vosotros tampoco". Un joven asegura que le gustan las cenas de Navidad "por el cochinillo", si bien "no me importaría hacerlo con otras personas".

Otra mujer explica que no celebrará las navidades con sus compañeros de la empresa "porque me caen todos muy mal". Lo hará con su familia en una finca donde "nos podemos emborrachar, dormir allí y cantar". Afirma que su cuñado "es un poco plasta" y que "lo ponemos siempre en la esquina por si cuando se separen recortamos la foto".

Tras descubrir su rostro, señala que "tengo dos cuñados, ¿a cuál me refiero?", para después desvelar que "los dos me caen mal en realidad".