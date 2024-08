Santi Villas sustituyó a su hermana, Thais Villas, hace unos años en El Intermedio en este reportaje en el que acudió a un barrio rico y un barrio obrero para saber si los españoles están contentos con sus pensiones. En el barrio rico, un hombre explicó que cobraba de pensión "alrededor de 2.200 euros": "A pesar de estar jubilado me sigo dedicando a ser profesor", afirmó esta catedrático de Psiquiatría, que detalló que también estaba "becado por la Organización Mundial de la Salud". Eso sí, el hombre también insistió en que us pensión "podía ser más alta" por todo lo que había hecho.

Por otro lado, una mujer de barrio obrero contó a Santi Villas lo mucho que le costaba llegar a fin de mes. "Qué voy a llegar", destacó la vecina, que reconoció haber pedido una ayuda para pagar la luz: "Entonces no me caliento tampoco en invierno". "Tengo que mirar mucho la peseta", reconoció la mujer, que desveló al reportero que llevaba tres años echando dinero a una hucha y no tenía ni 100 euros.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.