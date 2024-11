Thais Villas se desplaza hasta un barrio obrero y un barrio rico para saber cómo son los regalos en cada barrio. La reportera de El Intermedio pregunta a una mujer de barrio obrero qué le regalaron en su cumpleaños. "Vete tú a saber", destaca la mujer, que reflexiona: "Era enero, como siempre, así que hace frío, un jersey y bollos".

Sin embargo, la mujer recuerda el día que a su marido se le ocurrió comprarle lencería: "La verdad, no me gustó nada, parecía que lo había comprado en tiendas baratillas que la tela pica y rascaba todo". "No me la he puesto nunca, ni siquiera para estrenarla", afirma. Por otro lado, preguntada sobre qué tipo de regalos le gustaría que le regalara su marido, la mujer afirma que le gustan "los pequeños detalles donde se demuestra que verdaderamente te quieren".

"Por ejemplo, que me saquen la basura o me laven los platos", destaca la mujer, que también le encantaría que le llevaran el desayuno a la cama.